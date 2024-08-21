Массовый турнир по пляжному футболу прошел в Темрюкском районе

В турнире Южной межрегиональной ассоциации пляжного футбола в поселке Пересыпь приняли участие 23 детские и взрослые команды из Краснодарского края, Севастополя и Ростовской области.

Море, солнце, настоящий песчаный пляж и спорт — вот что объединили в себе эти соревнования.

«Основное отличие от классического футбола — игра на песке и без обуви. Еще само поле тут примерно в два раза меньше. За счет этого игра получается более зрелищной и динамичной. И мяч здесь всегда яркий, чтобы его было лучше видно на арене», — рассказывает корреспондент Виктория Зальцман.

Организатором игр выступила компания ОТЭКО. Это крупный инвестор портово-промышленного комплекса Юга России. Для предприятия важно продвижение в разных направлениях.

«Одно из направлений — развитие человеческого потенциала и поддержка спорта. Помимо того, что создаем условия для его поддержания, мы проводим соревнования. Яркий пример — турнир по пляжному футболу, который проходит уже второй год», — отмечает директор департамента корпоративной социальной ответственности АО «ОТЭКО» Александр Бурмака.

В этом году на игру в составе краснодарской команды приехал бразильский форвард Сикинья. Спортсмен в день соревнований отпраздновал свой 21-й день рождения. В подарок от партнеров турнира он получил форму и русскую классику — матрешку.

«Я очень счастлив и хочу поблагодарить команду за отличную игру. Позади упорные тренировки. Команда хорошо готовилась, чтобы стать чемпионом. Я очень рад завоеванию этой золотой медали к своему дню рождения», — делится игрок пляжного футбольного клуба «Краснодар-ЮМР» Сикинья.

Всего на турнире состоялись 32 игры. В региональной детской лиге разыграли медали в двух возрастных категориях — 11-12 и 13-14 лет. Победителями стали анапская «Искра» и команда «Легион» из Сальска Ростовской области.

Также прошел «Гала-матч спортивной дружбы», в котором боролись команда Темрюкского района и медиасборная. Игру провели в поддержку пляжного футбола на Кубани.

«Выступали общественники, бизнесмены, блогеры. Получился настоящий медийный матч, где царила атмосфера дружбы, но была и полноценная спортивная борьба. Это доступный вид спорта. И чем больше сюда молодежи придет, тем лучше», — подчеркивает председатель Краснодарского краевого регионального отделения ФСЖР Максим Осадник.

Золото среди взрослых завоевал клуб «Краснодар-ЮМР». Футболисты выиграли 50 тыс. рублей, которые команда направит на благотворительность. Их тренер Андрей Бухлицкий, трехкратный чемпион мира по пляжному футболу, тоже принял участие в соревнованиях в составе медиакоманды.

«Получил удовольствие. Надеюсь, не подвел команду и зрителей, которые пришли вечером посмотреть игру. Главное — мы играем для людей», — говорит чемпион мира по пляжному футболу, тренер пляжного футбольного клуба «Краснодар-ЮМР» Андрей Бухлицкий.

Сам турнир компания ОТЭКО провела в рамках реализации масштабного регионального проекта Объединенной лиги Кубани «Спортивный пляж». Она популяризирует пляжные виды спорта в Краснодарском крае.