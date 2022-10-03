В Новороссийске ликвидировали 122 боеприпаса времен Великой Отечественной войны

В Новороссийске ликвидировали 122 боеприпаса времен Великой Отечественной войны

Сводный отряд МЧС уничтожил крупный арсенал взрывоопасных предметов времен войны, найденных в море в районе пляжа.

Для проведения подводных работ привлекли водолазов Специализированного отряда ГУ МЧС России по городу Севастополю. В состав сводного отряда также вошли сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сотрудники муниципальной системы РСЧС, правоохранители, добровольцы, казачество.

Севастопольские водолазы идентифицировали ранее найденные снаряды, как немецкую авиационную бомбу SC-50, советские авиабомбы ФАБ-100 и ФАБ-50. А также артиллерийские снаряды калибром 100 и 150 мм.

Спасатели обследовали свыше 6 тыс. кв. м морского дна, провели размывку грунта для доступа к боеприпасам. Всего обнаружили 122 снаряда. В их числе семь ручных гранат, 75 минометных мин, 25 артснарядов, четыре авиабомбы и 11 зажигательных авиабомб.

После этого боеприпасы понтонным методом подняли на поверхность, отбуксировали в открытое море и ликвидировали. Ущерба населению и инфраструктуре не нанесено.

Всего ликвидации взрывоопасных предметов участвовали четыре плавсредства, 70 человек личного состава и 12 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

1 / 8

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 28 сентября в Новороссийске жителей попросили уйти из квартир из-за плановых взрывов бомб времен войны. Глава города 30 сентября сообщил об успешном завершении операции по уничтожению боеприпасов.