В Новороссийске уничтожили 120 боеприпасов времен Великой Отечественной войны
Происшествия
30.09.2022 15:40
Для уничтожения бомб, обнаруженных на пляже «Кристалл», привлекли сотрудников МЧС Севастополя и Краснодарского края.
Обеспечением безопасности горожан занимались сотрудники управления ГО и ЧС, МЧС, МВД, администрации муниципального образования, администрации морского порта, экстренных служб города, казачества.
«Найденные боеприпасы транспортировались подводным способом более двух часов к безопасному месту их уничтожения. Благодарю за слаженную работу служб, которые обеспечили оперативное уничтожение боеприпасов в штатном режиме», — написал мэр Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске 30 сентября водолазы подняли со дна моря боеприпасы времен войны.
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