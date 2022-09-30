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В Новороссийске уничтожили 120 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Происшествия
30.09.2022 15:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-unichtozhili-120-boepripasov-vremen-velikoj-otechestvennoj-vojny
В Новороссийске уничтожили 120 боеприпасов времен Великой Отечественной войны
Фото t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Для уничтожения бомб, обнаруженных на пляже «Кристалл», привлекли сотрудников МЧС Севастополя и Краснодарского края.

Обеспечением безопасности горожан занимались сотрудники управления ГО и ЧС, МЧС, МВД, администрации муниципального образования, администрации морского порта, экстренных служб города, казачества.

«Найденные боеприпасы транспортировались подводным способом более двух часов к безопасному месту их уничтожения. Благодарю за слаженную работу служб, которые обеспечили оперативное уничтожение боеприпасов в штатном режиме», — написал мэр Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске 30 сентября водолазы подняли со дна моря боеприпасы времен войны.

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