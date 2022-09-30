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В Новороссийске водолазы подняли со дна моря боеприпасы времен войны

Происшествия
30.09.2022 10:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-vodolazy-podnyali-so-dna-morya-boepripasy-vremen-vojny
В Новороссийске водолазы подняли со дна моря боеприпасы времен войны
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Бомбы времен Великой Отечественной войны достали со дна на пляже «Кристалл». Об этом сообщили 30 сентября.

В 9:10 оцепление прилегающего к пляжу участка набережной сняли. Водолазы завершили работы. Извлеченные снаряды ликвидируют в другом месте, чтобы не подвергать опасности людей, пишет «Наша газета. Новороссийск».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске жителей ряда домов на улицах Набережная имени Адмирала Серебрякова, Суворовской и Куникова попросили уйти из квартир из-за плановых взрывов бомб времен войны.

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