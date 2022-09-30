В Новороссийске водолазы подняли со дна моря боеприпасы времен войны
Происшествия
30.09.2022 10:06
Бомбы времен Великой Отечественной войны достали со дна на пляже «Кристалл». Об этом сообщили 30 сентября.
В 9:10 оцепление прилегающего к пляжу участка набережной сняли. Водолазы завершили работы. Извлеченные снаряды ликвидируют в другом месте, чтобы не подвергать опасности людей, пишет «Наша газета. Новороссийск».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске жителей ряда домов на улицах Набережная имени Адмирала Серебрякова, Суворовской и Куникова попросили уйти из квартир из-за плановых взрывов бомб времен войны.
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