В Новороссийске водолазы подняли со дна моря боеприпасы времен войны

Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Бомбы времен Великой Отечественной войны достали со дна на пляже «Кристалл». Об этом сообщили 30 сентября.

В 9:10 оцепление прилегающего к пляжу участка набережной сняли. Водолазы завершили работы. Извлеченные снаряды ликвидируют в другом месте, чтобы не подвергать опасности людей, пишет «Наша газета. Новороссийск».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске жителей ряда домов на улицах Набережная имени Адмирала Серебрякова, Суворовской и Куникова попросили уйти из квартир из-за плановых взрывов бомб времен войны.