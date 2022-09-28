В Новороссийске жителей попросили уйти из квартир из-за плановых взрывов бомб времен войны
Происшествия
28.09.2022 12:42
В Новороссийске 30 сентября в акватории морпорта будут ликвидировать взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны.
В связи с этим жителей рядом стоящих домов с 9:00 до 13:00 просят покинуть свои квартиры.
Это касается жителей домов по адресам:
— Набережная имени Адмирала Серебрякова №№ 53А, 57А, 61, 63, 65, 69, 79Б;
— Суворовская №№ 55, 57, 59, 69, 71, 77, 79;
— Куникова № 1 и 5.
Окна в квартирах со стороны моря следует оставить открытыми, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска в Telegram.
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