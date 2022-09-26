Житель Крымского района откопал в своем дворе 25 боеприпасов времен войны

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За прошедшую неделю взрывотехники Росгвардии уничтожили 34 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Большую часть снарядов обнаружили в станице Варениковской Крымского района.

Местный житель обнаружил опасную находку, выкапывая дерево во дворе своего дома. Прибывшие на место взрывотехники извлекли из земли 25 артиллерийских снарядов калибра 45 мм, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Еще восемь снарядов нашли в ходе земляных работ в Новознаменском микрорайоне Краснодара, селе Экономическом и хуторе Новоукраинском Крымского района. А также в Северском и Динском районах и в поселке Виноградном под Анапой. В числе найденных боеприпасов были разнокалиберные минометные мины, артиллерийские снаряды и гранаты. Кроме того, гранату Ф1 обнаружили в лесу в Туапсинском районе.

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