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В Краснодарском крае в винограднике нашли мину времен войны

Происшествия
19.09.2022 16:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-vinogradnike-nashli-minu-vremen-vojny
В Краснодарском крае в винограднике нашли мину времен войны
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун» Росгвардии обезвредили восемь боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Под Анапой в виноградном поле, принадлежащем одной из местных виноделен, рабочие обнаружили подозрительный предмет. На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун». Они осмотрели предмет и установили, что это 81-мм минометная мина, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

В Краснодаре на улице Ивана Кожедуба в частном доме во время земляных работ хозяева нашли ручную гранату Ф-1. Еще пять боеприпасов нашли на частных подворьях в Геленджике, Ейске, станицах Варениковской и Кирпильской.

В Крымском районе около поселка Саук-Дере местные жители во время прогулки по лесу нашли минометную мину калибра 82 мм. Специалисты Росгвардии уничтожили все боеприпасы.

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