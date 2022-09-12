В Краснодарском крае на берегу рек нашли гранату и артиллерийский снаряд
Происшествия
12.09.2022 17:04
Всего за последние дни на Кубани обнаружили и уничтожили 13 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Так, в Крымском районе на берегу реки Шибик отдыхающие нашли ручную гранату РГД-33, а на берегу реки Анапка обнаружили 122-мм артиллерийский снаряд.
Во время земельных работ в одном из гаражных кооперативов Анапы нашли 82-мм минометную мину. Еще 10 боеприпасов обнаружили при проведении сельскохозяйственных работ в Крымском и Павловском районах.
Все найденные взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны специалисты уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
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