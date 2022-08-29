Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре и Крымском районе нашли боеприпасы времен войны

Происшествия
29.08.2022 17:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-i-krymskom-rajone-nashli-boepripasy-vremen-vojny
В Краснодаре и Крымском районе нашли боеприпасы времен войны
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

Всего за неделю на Кубани нашли и уничтожили восемь боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

В Краснодаре на стройке рабочие увидели подозрительный предмет и сообщили об этом правоохранителям. Прибывшие на место взрывотехники установили, что это 76-мм артиллерийский снаряд.

В Крымском районе возле села Экономического во время земляных работ в садовом товариществе обнаружили ручную гранату Ф-1 и 105-мм артиллерийский снаряд. Всего за неделю жителями Крымского района были обнаружены еще пять боеприпасов.

Все найденные боеприпасы времен войны уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Краснодарском крае при строительстве жилого дома нашли авиабомбу весом 100 кг.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Краснодарский край в бархатный сезон ожидает рекордное число туристов
Краснодарский край в бархатный сезон ожидает рекордное число туристов
В Темрюкском районе в массовом ДТП погиб 42-летний водитель
В Темрюкском районе в массовом ДТП погиб 42-летний водитель
В Краснодаре в покореженной после ДТП легковушке зажало 22-летнюю девушку
В Краснодаре в покореженной после ДТП легковушке зажало 22-летнюю девушку
В Сочи мужчина упал с велосипеда, ударился о камень и погиб
В Сочи мужчина упал с велосипеда, ударился о камень и погиб
Авиакомпании с 30 августа смогут летать в Сочи через часть закрытого воздушного пространства
Авиакомпании с 30 августа смогут летать в Сочи через часть закрытого воздушного пространства
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
  2. В России рассматривают запрет рекламы фастфуда и газировки днем
  3. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Курорты Краснодарского края стали самым популярным направлением для путешествий с кешбэком
  6. В Армавире двое 14-летних подростков на иномарке влетели в дерево
Прямой эфир
Мы в соцсетях