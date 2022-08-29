В Краснодаре и Крымском районе нашли боеприпасы времен войны
Происшествия
29.08.2022 17:40
Всего за неделю на Кубани нашли и уничтожили восемь боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
В Краснодаре на стройке рабочие увидели подозрительный предмет и сообщили об этом правоохранителям. Прибывшие на место взрывотехники установили, что это 76-мм артиллерийский снаряд.
В Крымском районе возле села Экономического во время земляных работ в садовом товариществе обнаружили ручную гранату Ф-1 и 105-мм артиллерийский снаряд. Всего за неделю жителями Крымского района были обнаружены еще пять боеприпасов.
Все найденные боеприпасы времен войны уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
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