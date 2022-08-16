В Краснодарском крае при строительстве жилого дома нашли авиабомбу весом 100 кг

Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Боеприпасы периода Великой отечественной войны в августе обнаружили в селе Молдаванском Крымского района.

В первом случае боеприпас весом 50 кг нашел в поле на окраине села местный житель. На следующий день на улице Шевченко рабочие при строительстве жилого дома обнаружили авиабомбу весом 100 кг.

Также на строительных площадках Краснодара нашли артиллерийские снаряды. На улице Софийской поселка Пригородного строители нашли два артиллерийских снаряда калибра 122 мм. Еще один снаряд калибра 76 мм нашли на улице Богатырской в микрорайоне Новознаменском.

Всего за прошлую неделю саперы Росгвардии в 7 районах края обследовали и уничтожили еще 22 боеприпаса периода Великой Отечественной войны, сообщает ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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