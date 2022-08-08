В Краснодарском крае при реконструкции ж/д полотна нашли 145 снарядов времен войны

Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Боеприпасы обнаружили в августе в станице Полтавской.

В Росгвардию поступило сообщение о том, что в поле во время подготовки к реконструкции подъездного ж/д пути для производственной базы нашли подозрительные предметы, похожие на боеприпасы.

На место выехали специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун». Они обследовали предметы и установили, что это разнокалиберные артиллерийские снаряды и минометные мины. Всего вывезли и уничтожили 145 боеприпасов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Также на прошлой неделе уничтожили еще 10 боеприпасов периода Великой Отечественной войны. Большинство из них были выявлены во время земляных работ в Крымском районе. А в микрорайоне Кудепста в Сочи на берегу реки нашли гранату.

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