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В Новороссийске КТК завершил ремонт обоих причалов после обнаружения трещин

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-ktk-zavershil-remont-oboih-prichalov-posle-obnaruzheniya-treshhin
В Новороссийске КТК завершил ремонт обоих причалов после обнаружения трещин
Фото cpc-online.ru

Специалисты 29 ноября полностью завершили замену танка плавучести на втором выносном причальном устройстве (ВПУ-2).

Гидростатические испытания выполнены успешно, сейчас оба причала готовы к перевалке нефти на танкеры.

В работах в две смены были задействованы более 80 человек. Специалисты ежедневно проводили динамическую оценку рисков.

«Особая сложность в организации работ заключалась в том, что операция требовала около двух суток непрерывного процесса и имела ограничения по погодным условиям — высота волны не выше 1,5 м, скорость ветра не более 20 м/с в условиях осенне-зимнего периода года», — сообщает пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в августе КТК приостановил эксплуатацию двух нефтеналивных причалов из-за трещин в узлах крепления подводных рукавов. Ремонт первого причала завершили 12 ноября.

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