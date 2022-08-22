КТК приостановил эксплуатацию двух нефтеналивных причалов из-за повреждений
Работу ВПУ-1 и ВПУ-2 на терминале Каспийского трубопроводного консорциума приостановили из-за трещин в узлах крепления подводных рукавов. Заявки грузоотправителей будут выполнены в сниженном объеме.
В настоящее время погрузочные операции на Морском терминале КТК временно производятся только через ВПУ-3.
Трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести обнаружили водолазы при выполнении планового техобслуживания. На танке плавучести ВПУ-1 выявили трещину в соединительной пластине с частью трубной обвязки подводных шлангов. На танке плавучести ВПУ-2 обнаружили аналогичное повреждение, а также смещение шарнирного соединения в месте образования трещины.
Отмечается, что герметичность оборудования не нарушена, угрозы населению, флоре и фауне Черного моря нет. Предположительно, причиной повреждений могли стать сложные гидрометеоусловия в зимний период. В пресс-службе КТК напомнили, что аномальные шторма в марте этого года повредили секции плавучих шлангов.
«Считаем необходимым еще раз подчеркнуть, что вышеуказанные повреждения не повлекли инцидента или аварии, связанной с разливом нефти. Угрозы населению и окружающей среде не имеется. Компанией проведены мероприятия по исключению указанных рисков на данном оборудовании», — сообщает пресс-служба КТК.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в августе КТК сократил поставки нефти из Казахстана в Новороссийск. Причиной стала остановка добычи на одном из месторождений в Казахстане и ремонт на трубопроводе.
- Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
- Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
- Заступился за девушку и убил: в соцсетях появилось видео предположительного убийства в Сочи
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Жители Адлерского района Сочи почувствовали землетрясение
- В Сочи состоялось открытие I фестиваля классической музыки