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КТК приостановил эксплуатацию двух нефтеналивных причалов из-за повреждений

Происшествия
22.08.2022 10:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/ktk-priostanovil-ekspluatatsiyu-dvuh-neftenalivnyh-prichalov-iz-za-povrezhdenij
КТК приостановил эксплуатацию двух нефтеналивных причалов из-за повреждений
Фото cpc.ru

Работу ВПУ-1 и ВПУ-2 на терминале Каспийского трубопроводного консорциума приостановили из-за трещин в узлах крепления подводных рукавов. Заявки грузоотправителей будут выполнены в сниженном объеме.

В настоящее время погрузочные операции на Морском терминале КТК временно производятся только через ВПУ-3.

Трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести обнаружили водолазы при выполнении планового техобслуживания. На танке плавучести ВПУ-1 выявили трещину в соединительной пластине с частью трубной обвязки подводных шлангов. На танке плавучести ВПУ-2 обнаружили аналогичное повреждение, а также смещение шарнирного соединения в месте образования трещины.

Отмечается, что герметичность оборудования не нарушена, угрозы населению, флоре и фауне Черного моря нет. Предположительно, причиной повреждений могли стать сложные гидрометеоусловия в зимний период. В пресс-службе КТК напомнили, что аномальные шторма в марте этого года повредили секции плавучих шлангов.

«Считаем необходимым еще раз подчеркнуть, что вышеуказанные повреждения не повлекли инцидента или аварии, связанной с разливом нефти. Угрозы населению и окружающей среде не имеется. Компанией проведены мероприятия по исключению указанных рисков на данном оборудовании», — сообщает пресс-служба КТК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в августе КТК сократил поставки нефти из Казахстана в Новороссийск. Причиной стала остановка добычи на одном из месторождений в Казахстане и ремонт на трубопроводе.

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