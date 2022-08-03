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КТК сократил поставки нефти из Казахстана в Новороссийск

Экономика
03.08.2022 20:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/ktk-sokratil-postavki-nefti-iz-kazahstana-v-novorossijsk
КТК сократил поставки нефти из Казахстана в Новороссийск
Фото cpc.ru

Временные ограничения с транспортировкой нефти вызваны остановкой добычи на одном из месторождений в Казахстане и ремонтом на трубопроводе.

Из-за этих факторов существенного снизился общий объем перекачки нефти по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск. О сроках восстановления прокачки нефти из Казахстана в Россию в компании сообщат позже.

Через трубопровод Тенгиз — Новороссийск поставляют более 65% всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений в Каспийском море, сообщает РБК.

Читайте также: в Новороссийске суд на месяц приостановил деятельность КТК из-за аварии.

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