В Новороссийске КТК завершил ремонт первого причала

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Специалисты заменили танк плавучести на первом выносном причальном устройстве (ВПУ-1) на морском терминале.

Об этом 12 ноября сообщил генеральный директор КТК Николай Горбань.

«В полном объеме завершены работы по замене танка плавучести на ВПУ-1 на морском терминале нашего предприятия. Выполнен полный объем работ, ВПУ передан в эксплуатацию», — сказал он.

Горбань отметил, что уже идет погрузка первого танкера. Также подрядчик приступил к выполнению подготовительных работ на ВПУ-2.

При этом гендиректор КТК признал, что ремонт ВПУ-1 занял достаточно продолжительное время. Горбань связал это с неблагоприятными погодными условиями, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в августе КТК приостановил эксплуатацию двух нефтеналивных причалов из-за повреждений. Были обнаружены трещины в узлах крепления подводных рукавов на танках плавучести.