В Новороссийске из-за плохой погоды ввели режим повышенной готовности

Режим «Повышенная готовность» в городе-герое начал действие утром 3 апреля.

По прогнозам синоптиков, в Новороссийске ожидается ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20 м/с, сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Власти города призывают жителей меньше гулять по улице в непогоду и позаботиться о сохранности имущества.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 3 апреля наблюдается сильный туман. К вечеру в районе аэропорта в Адлере снизилась видимость. По данным на 18:45, экипажи девяти рейсов приняли решения об уходе на запасные аэродромы в Минеральных Водах, Грозном и Махачкале. После 21:00 четыре из девяти самолетов вернулись в аэропорт Сочи.

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