В Новороссийске число пострадавших при атаке БПЛА квартир увеличилось до 227

Краснодарский край в ночь на 25 ноября подвергся самой массированной и продолжительной атаке украинских дронов. Больше всего разрушений зафиксировали в Новороссийске.

Как рассказал мэр города-героя Андрей Кравченко, по данным на 28 ноября, от обломков сбитых БПЛА пострадали 227 квартир в 34 многоэтажках и 48 частных домовладений. Всего комиссии обследовали 275 объектов жилого фонда, в которых живут более 700 человек.

Специалисты продолжают ежедневный осмотр поврежденных объектов, чтобы зафиксировать факты утраты имущества. Также проводятся замеры окон для последующего застекления.

«Преимущественно ущерб нанесен фасадам зданий, балконам, стеклопакетам и внутренней отделке жилых комнат. Все дома подключены к инженерными коммуникациям. В настоящее время ведутся восстановительные работы, в которых оказывают помощь представители бизнеса», — написал Кравченко в Telegram.

Он добавил, что наиболее серьезные разрушения получили многоквартирные дома в Южном районе, где шесть квартир оказались полностью разрушены. В администрациях внутригородских районов продолжается прием документов от владельцев пострадавшего жилья для оформления компенсаций.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пострадавшие при атаке БПЛА на Новороссийск находятся в стабильном состоянии. В Геленджике, Новороссийске и Славянске-на-Кубани продолжается сбор документов для выплаты финансовой помощи жителям. Комиссии обследовали уже порядка 300 домов.

