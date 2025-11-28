В пострадавших от атак БПЛА 24 и 25 ноября городах Кубани обследовали 300 домов

В Геленджике, Новороссийске и Славянске-на-Кубани продолжается сбор документов для выплаты финансовой помощи жителям, пострадавшим в результате атак украинских беспилотников 24 и 25 ноября.

Комиссии продолжают обследовать пострадавшие дома в селе Кабардинка и Новороссийске, чтобы оценить степень повреждений и определить объем необходимой поддержки пострадавшим.

По состоянию на 28 ноября в селе Кабардинка обследовали семь частных домов. В Новороссийске осмотрели 275 объектов жилого фонда.

В Славянске-на-Кубани специалисты уже завершили работу по оценке ущерба. Обследовано 18 частных домов. Начат прием заявлений от граждан на получение финансовой помощи.

Единовременная материальная помощь пострадавшим от ЧС составляет 15 тыс. 675 рублей на человека. При частичной утрате имущества размер выплаты составляет 78 тыс. 375 рублей на человека. При полной утрате имущества — 156 тыс. 750 рублей на человека.

Единовременное пособие получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью — 627 тыс. рублей. При вреде здоровью легкой степени — 313 тыс. 500 рублей.

Методическую помощь администрациям муниципалитетов оказывают сотрудники краевого министерства ГО и ЧС, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

