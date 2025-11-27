Пострадавшие при атаке БПЛА на Новороссийск находятся в стабильном состоянии
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко 27 ноября посетил Городскую больницу №1 и пообщался с пациентам, которые получили ранения при налете беспилотников.
Лечение в больнице проходят трое жителей Новороссийска. Они находятся под постоянным наблюдением сотрудников больницы. Состояние мужчин врачи оценивают как стабильное. Кравченко отметил, что пациентам оказывают всю необходимую помощь.
«Новороссийск — город сильных духом и отзывчивых людей. Для меня принципиально важно, чтобы каждый, кто пострадал, чувствовал нашу поддержку и заботу. Желаю пациентам скорейшего выздоровления и возвращения к родным и близким!» — написал мэр в своем Telegram-канале.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», центральная часть города-героя днем 24 сентября подверглась атаке со стороны киевского режима. Два человека погибли и трое пострадали при атаке украинских БПЛА в Новороссийске.