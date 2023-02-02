В Новороссийске 3 февраля перекроют 4 улицы и 11 выездов из-за акции «Бескозырка»

В день акции на перекрытых участках улиц также запретят стоянку и парковку автомобилей. Некоторые участки будут недоступны для проезда в течение целого дня.

В связи с проведением акции «Бескозырка» в городе-герое перекроют выезды на перекрестках:

улицы Исаева — проспекта Ленина;

проспекта Ленина — улицы Свердлова;

улицы Черняховского — улицы Дзержинского;

улицы Черняховского — улицы Леженина;

проспекта Ленина — улицы Снайпера Рубахо, по четной и нечетной стороне;

проспекта Ленина — улицы Куникова;

проспекта Ленина — улицы Молодежной;

проспекта Ленина — улицы Суворовской;

проспекта Ленина — выезда из гипермаркета «Магнит»;

улицы Героев-Десантников, в районе проезда к школе № 10;

улицы Пионерской, в районе проезда к школе № 10.

Также 3 февраля перекроют движение:

на проспекте Ленина (от Героев Десантников до Молодежной) — с 6:00 до 12:00;

на проспекте Ленина (от Куникова до Молодежной) — с 12:00 до 21:00;

на проспекте Ленина (от Исаева до Куникова) — с 14:00 до 21:00;

на улице Черняховского (от Дзержинского до проспекта Ленина) — с 14:00 до 21:00;

на улице Героев Десантников (от СОШ № 10 до проспекта Ленина) — с 12:00 до 21:00;

на улице Пионерской (от СОШ № 10 до проспекта Ленина) — с 6:00 до 21:00.

В Новороссийске в этом году отметят 80-ю годовщину высадки десанта майора Цезаря Куникова на Малую землю. Акцию «Бескозырка» телеканал «Кубань 24» покажет в прямом эфире 3 февраля.