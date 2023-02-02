Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Новороссийске 3 февраля перекроют 4 улицы и 11 выездов из-за акции «Бескозырка»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-3-fevralya-perekroyut-4-ulitsy-i-11-vyezdov-iz-za-aktsii-beskozyrka
В Новороссийске 3 февраля перекроют 4 улицы и 11 выездов из-за акции «Бескозырка»
Фото ngnovoros.ru

В день акции на перекрытых участках улиц также запретят стоянку и парковку автомобилей. Некоторые участки будут недоступны для проезда в течение целого дня.

В связи с проведением акции «Бескозырка» в городе-герое перекроют выезды на перекрестках:

  • улицы Исаева — проспекта Ленина;
  • проспекта Ленина — улицы Свердлова;
  • улицы Черняховского — улицы Дзержинского;
  • улицы Черняховского — улицы Леженина;
  • проспекта Ленина — улицы Снайпера Рубахо, по четной и нечетной стороне;
  • проспекта Ленина — улицы Куникова;

  • проспекта Ленина — улицы Молодежной;
  • проспекта Ленина — улицы Суворовской;
  • проспекта Ленина — выезда из гипермаркета «Магнит»;
  • улицы Героев-Десантников, в районе проезда к школе № 10;
  • улицы Пионерской, в районе проезда к школе № 10.

Также 3 февраля перекроют движение:

  • на проспекте Ленина (от Героев Десантников до Молодежной) — с 6:00 до 12:00;
  • на проспекте Ленина (от Куникова до Молодежной) — с 12:00 до 21:00;
  • на проспекте Ленина (от Исаева до Куникова) — с 14:00 до 21:00;
  • на улице Черняховского (от Дзержинского до проспекта Ленина) — с 14:00 до 21:00;
  • на улице Героев Десантников (от СОШ № 10 до проспекта Ленина) — с 12:00 до 21:00;
  • на улице Пионерской (от СОШ № 10 до проспекта Ленина) — с 6:00 до 21:00.

В Новороссийске в этом году отметят 80-ю годовщину высадки десанта майора Цезаря Куникова на Малую землю. Акцию «Бескозырка» телеканал «Кубань 24» покажет в прямом эфире 3 февраля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всероссийская военно-патриотическая акция «Бескозырка» в этом году пройдет в городе-герое в 55 раз.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
В Сириусе с 1 февраля закрылся отель «Имеретинский»
В Сириусе с 1 февраля закрылся отель «Имеретинский»
Проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным
Проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Стеклянную посуду, оружие и украшения возрастом 2 тыс. лет нашли в могильнике под Анапой
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. Житель Каневского района получил 15 лет колонии за двойное убийство, изготовление и хранение взрывчатки
  5. Два вида яда нашли в крови собак, погибших в СНТ на Ростовском шоссе в Краснодаре
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях