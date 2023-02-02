В Новороссийске 3 февраля перекроют 4 улицы и 11 выездов из-за акции «Бескозырка»
Общество
02.02.2023 11:21
В день акции на перекрытых участках улиц также запретят стоянку и парковку автомобилей. Некоторые участки будут недоступны для проезда в течение целого дня.
В связи с проведением акции «Бескозырка» в городе-герое перекроют выезды на перекрестках:
- улицы Исаева — проспекта Ленина;
- проспекта Ленина — улицы Свердлова;
- улицы Черняховского — улицы Дзержинского;
- улицы Черняховского — улицы Леженина;
- проспекта Ленина — улицы Снайпера Рубахо, по четной и нечетной стороне;
- проспекта Ленина — улицы Куникова;
- проспекта Ленина — улицы Молодежной;
- проспекта Ленина — улицы Суворовской;
- проспекта Ленина — выезда из гипермаркета «Магнит»;
- улицы Героев-Десантников, в районе проезда к школе № 10;
- улицы Пионерской, в районе проезда к школе № 10.
Также 3 февраля перекроют движение:
- на проспекте Ленина (от Героев Десантников до Молодежной) — с 6:00 до 12:00;
- на проспекте Ленина (от Куникова до Молодежной) — с 12:00 до 21:00;
- на проспекте Ленина (от Исаева до Куникова) — с 14:00 до 21:00;
- на улице Черняховского (от Дзержинского до проспекта Ленина) — с 14:00 до 21:00;
- на улице Героев Десантников (от СОШ № 10 до проспекта Ленина) — с 12:00 до 21:00;
- на улице Пионерской (от СОШ № 10 до проспекта Ленина) — с 6:00 до 21:00.
В Новороссийске в этом году отметят 80-ю годовщину высадки десанта майора Цезаря Куникова на Малую землю. Акцию «Бескозырка» телеканал «Кубань 24» покажет в прямом эфире 3 февраля.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», всероссийская военно-патриотическая акция «Бескозырка» в этом году пройдет в городе-герое в 55 раз.
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