В Новороссийске 3 февраля из-за акции «Бескозырка» перекроют движение на четырех улицах

Соответствующее постановление подписал мэр города-героя Андрей Кравченко. Ограничение движение на нескольких улицах в центре Новороссийска необходимо для проведения патриотической акции «Бескозырка».

В связи с этим 3 февраля в городе перекроют движение:

на проспекте Ленина (от Героев Десантников до Молодежной) — с 6:00 до 12:00;

на проспекте Ленина (от Куникова до Молодежной) — с 12:00 до 21:00;

на проспекте Ленина (от Исаева до Куникова) — с 14:00 до 21:00;

на улице Черняховского (от Дзержинского до проспекта Ленина) — с 14:00 до 21:00;

на улице Героев Десантников (от СОШ № 10 до проспекта Ленина) — с 12:00 до 21:00;

на улице Пионерской (от СОШ № 10 до проспекта Ленина) — с 6:00 до 21:00.

В этом году в Новороссийске отметят 80-ю годовщину высадки десанта майора Цезаря Куникова на Малую землю. Телеканал «Кубань 24» покажет акцию «Бескозырка» в прямом эфире 3 февраля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всероссийская военно-патриотическая акция «Бескозырка» в этом году пройдет в городе-герое в 55 раз. Два факела зажгут от Огня Вечной Славы на Площади Героев. Один факел направится в Южную Озереевку, где оборону держал основной десант, второй — к памятнику «Передний край обороны».

От памятника стартует шествие горожан и гостей Новороссийска со свечами. Колонна пройдет до «Малой земли», где состоится реконструкция боя. Завершится акция традиционным погружением бескозырки в воду.