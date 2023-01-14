Юбилейная акция «Бескозырка — 2023» пройдет 3 февраля в Новороссийске
Новороссийск 3 февраля отметит 80-ю годовщину высадки десанта майора Цезаря Куникова на Малую землю.
Всероссийская военно-патриотическая акция «Бескозырка» в этом году пройдет в городе-герое в 55-й раз.
Два факела зажгут от Огня Вечной Славы на Площади Героев. Один факел направится в Южную Озереевку, где оборону держал основной десант, второй — к памятнику «Передний край обороны».
От памятника стартует шествие горожан и гостей Новороссийска со свечами. Колонна пройдет до «Малой земли», где пройдет реконструкция боя. Завершится акция традиционным погружением бескозырки в воду.
Число участников «Бескозырки» с каждым годом увеличивается и уже превысило 50 тыс. человек. Тем, кто не может участвовать очно, предлагают зажечь свечу на окне дома, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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