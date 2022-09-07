В нацпарке Сочи после дождя «ожили» Агурские водопады
Общество
07.09.2022 19:05
Прошедший обильный дождь наполнил реку Агуру водой и вернул к жизни пересохший из-за засухи 30-метровый водопад, который заполнил чашу озера.
«Пришел долгожданный конец засухе. Теперь наполнение Агуры поспособствует восстановлению биоразнообразия реки», — сообщает пресс-служба Сочинского национального парка в Telegram.
Туристов снова приглашают насладиться красотами Агурского ущелья и живописными водопадами.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 30 августа сотрудники нацпарка сообщили, что из-за долгого отсутствия дождей в Агурском ущелье пересохли водопады. На месте 30-метрового водопада открылось дно озера. На следующий день сотрудники нацпарка провели операцию по спасению рыб из пересохшей Агуры.
Популярные новости
- В честь Дня города для жителей Краснодара подготовили мультимедийную экскурсию
- В Крымском районе полиция начала проверку видеозаписи, на которой подросток бьет женщину
- Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- ФСБ задержала более 90 подпольных оружейников в Краснодарском крае и еще 39 регионах РФ
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?