Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В нацпарке Сочи после дождя «ожили» Агурские водопады

Общество
07.09.2022 19:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-natsparke-sochi-posle-dozhdya-ozhili-agurskie-vodopady
В нацпарке Сочи после дождя «ожили» Агурские водопады
Фото пресс-службы Сочинского национального парка

Прошедший обильный дождь наполнил реку Агуру водой и вернул к жизни пересохший из-за засухи 30-метровый водопад, который заполнил чашу озера.

«Пришел долгожданный конец засухе. Теперь наполнение Агуры поспособствует восстановлению биоразнообразия реки», — сообщает пресс-служба Сочинского национального парка в Telegram.

Туристов снова приглашают насладиться красотами Агурского ущелья и живописными водопадами.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 30 августа сотрудники нацпарка сообщили, что из-за долгого отсутствия дождей в Агурском ущелье пересохли водопады. На месте 30-метрового водопада открылось дно озера. На следующий день сотрудники нацпарка провели операцию по спасению рыб из пересохшей Агуры.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Краснодаре неадекватная женщина устроила стриптиз на улице Промышленной
В Краснодаре неадекватная женщина устроила стриптиз на улице Промышленной
Прокуратура: девятиклассник выпрыгнул из окна школы в Краснодаре после вызова к директору за курение
Прокуратура: девятиклассник выпрыгнул из окна школы в Краснодаре после вызова к директору за курение
Платный вход или карта? Неизвестные устройства появились у японского сада в парке «Краснодар»
Платный вход или карта? Неизвестные устройства появились у японского сада в парке «Краснодар»
В Новороссийске водолазы проверят дно на пляже «Кристалл» на наличие фосфора
В Новороссийске водолазы проверят дно на пляже «Кристалл» на наличие фосфора
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В честь Дня города для жителей Краснодара подготовили мультимедийную экскурсию
  2. В Крымском районе полиция начала проверку видеозаписи, на которой подросток бьет женщину
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. ФСБ задержала более 90 подпольных оружейников в Краснодарском крае и еще 39 регионах РФ
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях