В нацпарке Сочи после дождя «ожили» Агурские водопады

Фото пресс-службы Сочинского национального парка

Прошедший обильный дождь наполнил реку Агуру водой и вернул к жизни пересохший из-за засухи 30-метровый водопад, который заполнил чашу озера.

«Пришел долгожданный конец засухе. Теперь наполнение Агуры поспособствует восстановлению биоразнообразия реки», — сообщает пресс-служба Сочинского национального парка в Telegram.

Туристов снова приглашают насладиться красотами Агурского ущелья и живописными водопадами.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 30 августа сотрудники нацпарка сообщили, что из-за долгого отсутствия дождей в Агурском ущелье пересохли водопады. На месте 30-метрового водопада открылось дно озера. На следующий день сотрудники нацпарка провели операцию по спасению рыб из пересохшей Агуры.