Сотрудники нацпарка Сочи провели операцию по спасению рыб из пересохшей реки Агуры

Фото пресс-службы нацпарка Сочи

Работы по спасению рыб из пересохшей Агуры провели ученые и инспекторы Сочинского нацпарка 31 августа.

Сотрудники нацпарка осмотрели русло пересохшей из-за аномальной жары реки в районе большого водопада. Они проверили участки выше и ниже по течению. Ученые нашли нашли небольшие образования воды, в которых была живая рыба. Большинство выживших рыб отловили и в емкостях с водой перенесли в реку Мацесту.

Эксперты говорят, что Агура — уникальная река, в которой обитает большое разнообразие видов. После мощного землетрясения в результате тектонических разломов образовалась трещина на Ахуне и разлом в Самшитовой роще в виде лабиринта. Некоторые виды остались в верхнем течении Агуры, им в настоящее время ничего не грозит. Затем внизу появилось свое разнообразие рыб, которые обитают между Чертовой Купелью и Мацестинским источником.

Замдиректора по научной работе Сочинского национального парка Борис Туниев отметил, что сейчас очень важно переместить выживших рыб.

«В свое время в Агуре ученые находили даже угря. Второй год подряд происходят пересыхания данной реки. Несомненно, с такими засухами неизбежно будут происходить изменения в ихтиофауне. Если не останется ям, в которых диаспоры могли бы переждать, это будет иметь необратимые последствия, не только для самих рыб, но и для тех видов, которые ими питаются. Например, водяной уж может остаться без кормовой базы», — сказал Туниев.

В настоящее время предпринимаются все возможные меры по спасению рыб. В ходе работы ученые также смогут изучить видовой состав реки Агуры.

«Сегодня из двух ям нам удалось спасти до шести видов рыб. Интересной находкой оказался сом. Остальные виды являются фоновыми и не грозят исчезновению вида, кроме бычка песочника. Он больше обитает в прибрежных зонах. В зимний период сохраненные виды смогут восстановить популяцию либо в зимние миграции видовой состав пополнится путем спуска сверху с водопадов или с моря зайдет», — цитирует старшего научного сотрудника Романа Никончука пресс-служба нацпарка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в нацпарке Сочи из-за жары пересохли водопады в Агурском ущелье.