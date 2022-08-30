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В нацпарке Сочи пересохли водопады в Агурском ущелье

Общество
30.08.2022 20:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-natsparke-sochi-peresohli-vodopady-v-agurskom-ushhele
В нацпарке Сочи пересохли водопады в Агурском ущелье
Фото t.me/npsochi_official

На месте первого 30-метрового водопада открылось дно озера. Об этом сотрудники национального парка Сочи сообщили 30 августа и пригласили туристов посмотреть на ущелье в «сухом виде».

Водопады пересохли из-за длительного отсутствия осадков — дождей в Сочи не было уже больше двух недель.

«Сегодня, 30 августа, при обходе туробъекта работниками Мацестинского участкового лесничества было зафиксировано, что река Агура исчезла в ущелье, обнажив глубокий каменный котлован», — рассказал лесничий Борис Шавонин.

Воспользоваться уникальной возможностью увидеть Агурское ущелье в непривычном виде можно ежедневно с 9:00 до 18:00. Для детей до 10 лет вход бесплатный ежедневно, для пенсионеров — по вторникам.

Администрация нацпарка призывает внимательно относиться к безопасности на маршруте. Необходимо следить за детьми, не сходить с тропы и убирать за собой мусор. Запрещается разводить костры, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка в Telegram.

Читайте также: в нацпарке Сочи добровольцы помогут восстановить разрушенные непогодой туробъекты.

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