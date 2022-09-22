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В Москве уроженку Кубани арестовали по подозрению в убийстве новорожденной дочки

Происшествия
22.09.2022 09:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-moskve-urozhenku-kubani-arestovali-do-19-noyabrya-po-podozreniyu-v-ubijstve-novorozhdennoj-dochki
В Москве уроженку Кубани арестовали по подозрению в убийстве новорожденной дочки
В Москве уроженку Кубани арестовали по подозрению в убийстве новорожденной дочки

Решение об аресте 24-летней уроженки Краснодарского края вынес Люблинский районный суд.  Женщину заключили под стражу до 19 ноября.

На допросе она рассказала, что 16 сентября родила ребенка в съемной квартире. По ее словам, младенец не подавал признаков жизни. Через несколько дней она положила тело ребенка в коробку и выбросила в мусорный контейнер около своего дома.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего — собирают доказательства и проводят судебные экспертизы, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу Москва.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», тело новорожденной девочки нашли в мусорном контейнере на улице Люблинской 19 сентября. По данному факту возбудили уголовное дело. Следователи установили, что матерью найденного новорожденного ребенка является 24-летняя уроженка Краснодарского края.

Если следователи докажут вину женщины в убийстве новорожденного ребенка, ей будет грозить до пяти лет лишения свободы.

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