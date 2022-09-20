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В Москве уроженку Краснодарского края подозревают в убийстве новорожденного ребенка

Происшествия
20.09.2022 14:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-moskve-urozhenku-krasnodarskogo-kraya-podozrevayut-v-ubijstve-novorozhdennogo-rebenka
В Москве уроженку Краснодарского края подозревают в убийстве новорожденного ребенка
Фото пресс-службы ГСУ СК РФ по городу Москва

В мусорном контейнере около многоэтажки по улице Люблинской 19 сентября обнаружили тело новорожденной девочки.

По данному факту возбудили уголовное дело. Следователи в кратчайший срок установили, что матерью найденного новорожденного ребенка является 24-летняя уроженка Краснодарского края. Известно, что она родила девочку 16 сентября в арендуемой квартире по улице Люблинской.

Девушку задержали для проведения следственных действий. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего преступления. Задержанную девушку допрашивают, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу Москве.

Если следователи докажут вину девушки в убийстве новорожденного ребенка, ей будет грозить до пяти лет лишения свободы.

Читайте также: в Краснодаре будут судить женщину за убийство своей дочери и ее новорожденного ребенка.

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