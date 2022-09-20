В Москве уроженку Краснодарского края подозревают в убийстве новорожденного ребенка
Происшествия
20.09.2022 14:34
В мусорном контейнере около многоэтажки по улице Люблинской 19 сентября обнаружили тело новорожденной девочки.
По данному факту возбудили уголовное дело. Следователи в кратчайший срок установили, что матерью найденного новорожденного ребенка является 24-летняя уроженка Краснодарского края. Известно, что она родила девочку 16 сентября в арендуемой квартире по улице Люблинской.
Девушку задержали для проведения следственных действий. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего преступления. Задержанную девушку допрашивают, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу Москве.
Если следователи докажут вину девушки в убийстве новорожденного ребенка, ей будет грозить до пяти лет лишения свободы.
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