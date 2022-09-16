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В Краснодаре будут судить женщину за убийство своей дочери и ее новорожденного ребенка

Происшествия
16.09.2022 14:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-budut-sudit-zhenshhinu-za-ubijstvo-svoej-docheri-i-ee-novorozhdennogo-rebenka
В Краснодаре будут судить женщину за убийство своей дочери и ее новорожденного ребенка
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В Краснодаре в суд направили уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Славянского района, которая убила свою внучку и бросила свою дочь умирать после домашних родов.

Установлено, что женщина жила с дочерью в одном из домов на улице Комсомольской в Славянске-на-Кубани. В апреле 2021 года она узнала о беременности своей дочери. Женщина решила убить ребенка сразу после рождения. Поэтому она не сообщила о беременности дочери в медорганизации и запретила ей сообщать кому-либо о беременности.

В ночь на 23 сентября 2021 года девушка самостоятельно родила дома жизнеспособную дочь. Ее мать убила младенца. У роженицы началось кровотечение, но ее мать не стала вызывать скорую помощь и оставила ее одну дома, уехав в другой город. После этого 27 сентября 2021 года девушка умерла дома. О смерти девушки сообщила в полицию ее подруга, которая пришла в гости и обнаружила ее тело, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве новорожденного и о причинении смерти по неосторожности. Обвиняемая находится под стражей. Расследование завершили, материалы дела передали в суд.

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