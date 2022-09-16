В Краснодаре будут судить женщину за убийство своей дочери и ее новорожденного ребенка
В Краснодаре в суд направили уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Славянского района, которая убила свою внучку и бросила свою дочь умирать после домашних родов.
Установлено, что женщина жила с дочерью в одном из домов на улице Комсомольской в Славянске-на-Кубани. В апреле 2021 года она узнала о беременности своей дочери. Женщина решила убить ребенка сразу после рождения. Поэтому она не сообщила о беременности дочери в медорганизации и запретила ей сообщать кому-либо о беременности.
В ночь на 23 сентября 2021 года девушка самостоятельно родила дома жизнеспособную дочь. Ее мать убила младенца. У роженицы началось кровотечение, но ее мать не стала вызывать скорую помощь и оставила ее одну дома, уехав в другой город. После этого 27 сентября 2021 года девушка умерла дома. О смерти девушки сообщила в полицию ее подруга, которая пришла в гости и обнаружила ее тело, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело об убийстве новорожденного и о причинении смерти по неосторожности. Обвиняемая находится под стражей. Расследование завершили, материалы дела передали в суд.
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