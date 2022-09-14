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В Краснодарском крае будут судить заместителя главврача районной больницы за смерть младенца

Происшествия
14.09.2022 12:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-budut-sudit-zamestitelya-glavvracha-rajonnoj-bolnitsy-za-smert-mladentsa
В Краснодарском крае будут судить заместителя главврача районной больницы за смерть младенца
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В сентябре в суд направили уголовное дело в отношении 58-летней заместителя главного врача Темрюкской районной больницы, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности младенцу.

По данным следствия, 1 февраля 2021 года в Темрюкскую районную больницу привезли грудного ребенка. У мальчика ухудшилось самочувствие и открылась рвота. Ребенка госпитализировали и поставили предварительный диагноз, связанный с нарушением пищеварения и дисбактериозом кишечника. Замглавврача по детству и родовспоможению больницы выполняла функции дежурного врача-педиатра и осмотрела ребенка.

Мать мальчика сообщила врачу, что ему становится хуже. Врач до 19:00 игнорировала это и не назначила осмотр у врача профильного отделения. Ребенку не провели всестороннее обследование и в итоге не поставили правильный диагноз. Ребенок умер на следующее утро от осложнений в результате внутричерепного кровотечения. Судебно-медицинская экспертиза установила, что к гибели младенца привело именно некачественное оказание врачом медпомощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности младенцу вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. На время расследования обвиняемую отстранили от занимаемой должности. Вину в совершении преступления врач не признала. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направили в Темрюкский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 1 февраля 2021 года в Темрюкской центральной районной больнице умер двухмесячный мальчик. Судебно-медицинская экспертиза установила, что предварительной причиной смерти ребенка стал отек головного мозга.

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