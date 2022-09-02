В Новороссийске суд на 2 месяца арестовал мужчину, зарезавшего прохожего на набережной

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Октябрьский районный суд Новороссийска 2 сентября рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения 26-летнему местному жителю, которого обвиняют в убийстве.

Суд удовлетворил ходатайство следствия. Подозреваемого в убийстве 34-летнего мужчины в районе улицы Адмирала Серебрякова поместили под стражу на срок 2 месяца, до 1 ноября включительно, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 1 сентября 26-летний местный житель встретил незнакомого ему 34-летнего мужчину в районе улицы Адмирала Серебрякова. Мужчины поссорились на бытовой почве. Злоумышленник достал нож и ударил оппонента в шею. Пострадавший пытался спастись бегством, но нападавший догнал его и еще 10 раз ударил ножом в шею и в голову. От полученных ранений прохожий умер.