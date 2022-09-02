В Новороссийске задержали местного жителя, зарезавшего прохожего на набережной
В СКР 2 сентября сообщили подробности резонансного убийства, которое произошло 1 сентября на набережной Новороссийска на глазах множества очевидцев.
По данным следствия, днем 1 сентября 26-летний местный житель встретил незнакомого ему 34-летнего мужчину в районе улицы Адмирала Серебрякова. Мужчины поссорились на бытовой почве. Злоумышленник достал нож и ударил оппонента в шею. Потерпевший пытался спастись бегством, но нападавший догнал его и еще 10 раз ударил ножом в шею и в голову.
Прохожие вызвали правоохранителей и скорую помощь, а также сами задержали убийцу. Приехавшие медики, несмотря на усилия, не смогли спасти жизнь пострадавшему, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали, решается вопрос об аресте. Назначены экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске 1 сентября во время драки на набережной зарезали мужчину.
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