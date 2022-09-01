В Новороссийске во время драки на набережной зарезали мужчину

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Преступление произошло днем 1 сентября в районе пересечения улиц Мира и Новороссийской республики. Возбудили уголовное дело об убийстве.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы произошедшего. По их словам, на набережной поссорились двое мужчин. Один из них ударил оппонента ножом. В драку вмешались мужчины в камуфляжной форме и остановили нападавшего. По словам очевидцев, злоумышленника задержали.

«По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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