В Геленджике задержали белгородца, зарезавшего собутыльника на парковке
Преступление произошло в ночь на 25 августа на автопарковке возле одного из домов на улице Первомайской.
По данным следствия, 32-летний приезжий из Белгорода случайно познакомился с 35-летним жителем Калининского района. Вечером мужчины решили вместе выпить, однако во время застолья поссорились. Во время конфликта житель Белгорода достал нож и один раз ударил собутыльника в шею. Это увидели прохожие и вызвали скорую помощь и полицию.
Пострадавший скончался от полученного ранения до прибытия «скорой». В это время злоумышленник попытался уехать на своей машине и выбросил по дороге нож. Однако его машину блокировали полицейские, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали, он находится на допросе у следователя. Решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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