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В Геленджике задержали белгородца, зарезавшего собутыльника на парковке

Происшествия
25.08.2022 14:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gelendzhike-zaderzhali-belgorodtsa-zarezavshego-sobutylnika-na-parkovke
В Геленджике задержали белгородца, зарезавшего собутыльника на парковке
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Преступление произошло в ночь на 25 августа на автопарковке возле одного из домов на улице Первомайской.

По данным следствия, 32-летний приезжий из Белгорода случайно познакомился с 35-летним жителем Калининского района. Вечером мужчины решили вместе выпить, однако во время застолья поссорились. Во время конфликта житель Белгорода достал нож и один раз ударил собутыльника в шею. Это увидели прохожие и вызвали скорую помощь и полицию.

Пострадавший скончался от полученного ранения до прибытия «скорой». В это время злоумышленник попытался уехать на своей машине и выбросил по дороге нож. Однако его машину блокировали полицейские, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали, он находится на допросе у следователя. Решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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