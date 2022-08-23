В Сочи иностранец задушил на кладбище женщину, которая пришла на могилу родственницы
Тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили на Адлерском районном кладбище 21 августа.
По данным следствия, днем 20 августа житель иностранного государства находился на кладбище и познакомился там с 30-летней местной жительницей, которая пришла на могилу родственницы. Мужчина предложил женщине вместе выпить, на что она согласилась. Во время употребления алкоголя произошел конфликт, и иностранец задушил новую знакомую. После этого он забрал банковскую карту погибшей и скрылся. Позже он попытался расплатиться картой в одном из магазинов города, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали. В ближайшее время в суд направят ходатайство о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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