В Краснодарском крае мужчина застрелил 74-летнюю пенсионерку и покончил с собой

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Преступление произошло утром 21 августа в Курганинском районе.

По данным следствия, 66-летний местный житель временно жил в доме 74-летней женщины. Утром в день убийства он поссорился с хозяйкой дома. Во время скандала мужчина выстрелил в нее из гладкоствольного ружья. Пенсионерка скончалась на месте.

Родственники жертвы стали очевидцами преступления и вызвали скорую помощь и правоохранителей. Приехавшие полицейские нашли злоумышленника в его комнате. Он был мертв. По версии следствия, он свел счеты с жизнью, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Назначили судебно-медицинские экспертизы. Следователи устанавливают причины и мотивы преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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