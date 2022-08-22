В Краснодарском крае мужчина застрелил 74-летнюю пенсионерку и покончил с собой
Преступление произошло утром 21 августа в Курганинском районе.
По данным следствия, 66-летний местный житель временно жил в доме 74-летней женщины. Утром в день убийства он поссорился с хозяйкой дома. Во время скандала мужчина выстрелил в нее из гладкоствольного ружья. Пенсионерка скончалась на месте.
Родственники жертвы стали очевидцами преступления и вызвали скорую помощь и правоохранителей. Приехавшие полицейские нашли злоумышленника в его комнате. Он был мертв. По версии следствия, он свел счеты с жизнью, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Назначили судебно-медицинские экспертизы. Следователи устанавливают причины и мотивы преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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