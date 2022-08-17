Житель Кубани пришел к соседу, достал из-за холодильника ружье и стал стрелять в хозяина

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в хуторе Прикубанском Красноармейского района.

По данным следствия, между 33-летним и 65-летним местными жителями были конфликтные отношения на бытовой почве. Ночью 24 января 33-летний мужчина пришел в гости к оппоненту. Он знал, что хозяин дома хранит за холодильником двуствольное охотничье ружье, взял его и дважды выстрелил в мужчину, но попал только в кисть руки.

После этого злоумышленник забрал ружье и скрылся. До настоящего времени о совершенном преступлении не было известно, так как пострадавший не обращался к медикам за помощью, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

О произошедшем во время проверки узнали правоохранители и возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Ружье нашли и изъяли, назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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