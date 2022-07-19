В Староминском районе местный житель зарезал знакомого и пытался убить его жену

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Убийство произошло днем 18 июля в доме на улице Садовой в поселке Дальнем Староминского района. Подозреваемый задержан.

По версии следствия, 61-летний местный житель дома у своей сестры выпивал со знакомой супружеской парой. Мужчины вышли на улицу и поругались. Как позже заявил подозреваемый, товарищ стал его оскорблять. Тогда мужчина бросился на оппонента с ножом и нанес не меньше семи ударов в область груди, убив его.

В это время на улицу к ним вышла жена убитого. Она увидела мертвого мужа и бросилась бежать. Однако злоумышленник ее догнал и тем же ножом нанес не менее двух ударов.

Еще одно убийство предотвратила родственница подозреваемого, которая выбежала из дома на крики женщины. Нападавший скрылся, пострадавшую госпитализировали медики прибывшей скорой помощи. Сейчас женщина в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ) и покушении на убийство (ч.3 ст.30, п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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