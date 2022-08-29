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В Москве арестовали сотрудника «Бондюэль-Кубань» по делу о получении секретных данных

Происшествия
29.08.2022 14:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-moskve-arestovali-sotrudnika-bondyuel-kuban-po-delu-o-poluchenii-sekretnyh-dannyh
В Москве арестовали сотрудника «Бондюэль-Кубань» по делу о получении секретных данных
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Житель Краснодарского края обвиняется в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну. Мещанский суд Москвы отправил его в СИЗО до 25 сентября.

Решение не вступило в законную силу. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы. Детали дела не разглашаются.

Известно, что мужчина является сотрудником ООО «Бондюэль-Кубань». Компания, кроме выращивания зерновых культур и овощей, занимается использованием возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, а также эксплуатацией взрывоопасных и химически опасных производственных объектов, сообщает ТАСС.

Сотруднику предъявили обвинение в незаконном получении группой лиц сведений, составляющих гостайну, путем похищения, обмана, шантажа, принуждения, угрозы применения насилия либо иным незаконным способом.

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