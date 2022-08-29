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В компании «Бондюэль-Кубань» заявили, что их деятельность не связана с гостайной

Происшествия
29.08.2022 16:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kompanii-bondyuel-kuban-zayavili-chto-ih-deyatelnost-ne-svyazana-s-gostajnoj
В компании «Бондюэль-Кубань» заявили, что их деятельность не связана с гостайной
Фото bonduelle.ru

В компании прокомментировали появившуюся 29 августа в СМИ информацию о том, что в Москве арестовали сотрудника «Бондюэль-Кубань» по делу о получении секретных данных.

«В СМИ появилась информация об аресте нашего сотрудника Дмитрия Блинова. Для нас эта информация стала неожиданностью. Об этом факте мы узнали из СМИ. Дмитрий Блинов является сотрудником компании с ноября 2021 года. Отвечает за планирование поставок нашей продукции с заводов до торговых точек», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

Там отметили, что деятельность компании не связана с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

«Все лицензии, полученные компанией, обязательны для обеспечения деятельности по выращиванию сельскохозяйственных культур и соблюдению безопасности производства и готовой пищевой продукции. Компания работает в обычном режиме, все обязательства по поставкам продукции соблюдаются», — уточнили в пресс-службе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Москве арестовали сотрудника «Бондюэль-Кубань» по делу о получении секретных данных. Мещанский суд Москвы отправил его в СИЗО до 25 сентября.

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