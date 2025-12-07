В морпорту Сочи 7 декабря дважды проведут учебные стрельбы

Учения со стрельбой проведут в Сочинском морском порту с 11:00 до 12:00, а также с 20:00 до 21:00 в воскресенье.

Перед началом учений включат речевое оповещение населения, чтобы предупредить жителей и гостей курорта.

«Просим сохранять спокойствие. Отработка действий военными — залог нашей с вами безопасности!» — пояснили в пресс-службе администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», учения провели в акватории Сочи вечером 6 декабря. На время проведения таких мероприятий в акватории вводился запрет на плавание маломерных судов всех типов и плавсредств. Кроме того, запрещены любые подводные работы и погружения, в том числе с береговой линии.

В пятницу утром и вечером российские военные провели учебные стрельбы в акватории морского порта Новороссийска для отработки действий при атаке беспилотных катеров и дронов.

