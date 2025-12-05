Жителей Сочи и Новороссийска предупредили о стрельбах в районе морпортов

В пятницу утром и вечером российские военные проведут учебные стрельбы в акваториях морских портов Сочи и Новороссийска для отработки действий при атаке беспилотных катеров и дронов.

Так, 5 декабря в Сочинском морском порту учебные стрельбы пройдут трижды за день: с 9:00 до 12:00, с 17:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00. Перед началом учений население оповестят, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы проведут учения в акватории морпорта с 11:00 до 13:00 и с 21:30 до 22:30. Военнослужащие на практике отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников. Артиллерийские стрельбы будут вестись с молов Военной гавани.

На время проведения военных учений в акватории вводится запрет на плавание маломерных судов всех типов и плавсредств, включая надувные лодки, гидроциклы, доски для виндсерфинга и сапбординга. Также ограничиваются любые подводные работы и погружения, в том числе с береговой линии, сообщает МЦУ Новороссийска.

