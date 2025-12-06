Учения со стрельбами пройдут в морпорту Сочи вечером 6 декабря

Учебные стрельбы в акватории Сочинского морского порта запланированы в субботу с 21:00 до 22:00.

Перед началом учебных стрельб включат речевое оповещение населения. Жителей и гостей города-курорта призвали сохранять спокойствие.

«Отработка действий военными — залог нашей с вами безопасности!», — сообщает МЦУ Сочи в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 5 декабря учебные стрельбы провели в акваториях морских портов Сочи и Новороссийска. Военные отработали практические действия при атаке безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. На время проведения учений в акватории вводился запрет на плавание маломерных судов всех типов и плавсредств, а также на любые подводные работы и погружения, в том числе с береговой линии.

