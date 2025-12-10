В морпорту Сочи 10 декабря пройдут утренние и вечерние учения со стрельбами

Учебные стрельбы планируют провести с 10:00 до 12:00 и с 20:00 до 23:00.

Перед началом включат речевое оповещение населения Центрального района. Жителей и гостей города-курорта просят сохранять спокойствие.

«Отработка действий военными — залог нашей с вами безопасности», — сообщает МЦУ Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в последний раз учебные стрельбы в морпорту Сочи проводили в воскресенье 7 декабря. Они проходили в два этапа — с 11:00 до 12:00 и с 20:00 до 21:00. В понедельник 8 декабря в Новороссийске прошли учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. С молов Военной гавани военные выполнили практические стрельбы из артиллерийской установки.

