В Новороссийске проведут учения по отражению атаки безэкипажных катеров

Учения проведут в акватории морского порта Новороссийск в понедельник с 10:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.

Дежурные силы Новороссийской ВМБ отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. С молов Военной гавани выполнят практические стрельбы из артиллерийской установки.

При проведении стрельб запрещается выходить в море на любых маломерных судах и плавсредствах. В том числе, на судах, не подлежащих государственной регистрации, прогулочных и спортивных парусных судах. Также запрещены любые виды подводных работ и водолазные спуски, в том числе, с берега.

Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие, сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Читайте также: в воскресенье Сочинском морском порту запланировали два этапа учения: с 11:00 до 12:00, а также с 20:00 до 21:00.

