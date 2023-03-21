В мэрии Краснодара рассказали о новом общественном пространстве в здании швейной фабрики

В ходе совещания 21 марта в администрации краевой столицы обсудили варианты использования здания и его реновацию.

По словам замглавы города Надежды Панаетовой, после реализации проекта в центре Краснодара появится новое пространство, где жители смогут общаться и работать.

«Администрация заинтересована работать в тандеме с предпринимателями, которые займутся его созданием. Чтобы достичь положительного результата в максимально короткие сроки», — отметила Надежда Панаетова.

В здании фабрики оборудуют офисные помещения, точки питания, а также спортивные залы и молодежные пространства, пояснил р азработчик концепции реновации Александр Пчелинцев.

«Мы планируем сохранить все то наследие, которое сейчас существует. Так как здание было перестроено в советское время, там сейчас свободная планировка. Поэтому оно подходит под разную деятельность. Внутренний двор здания имеет большое теневое пространство, которое будет успешно использоваться бизнесом», — рассказал Александр Пчелинцев.

Реставрировать здание будет междисциплинарная команда проекта «ДАЛЬ», сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», территорию швейной фабрики в центре Краснодара около Кооперативного рынка превратят в модное место.

Здание построили в 1912 году. Изначально там располагался доходный дом, но после освобождения города от немецких войск в 1943 году в здании оборудовали производство. Однако сейчас оно пустует.

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Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, фабрика «Александрия» работает и сейчас находится на экономическом подъеме. Она готовится обновлять оборудование и расширять ассортимент, а для создания общественной территории в Краснодаре передадут старые цеха предприятия.

Планируется, что это будет лучший культурно-досуговый центр на юге России. Сносить объект культурного наследия нельзя. Поэтому акционеры выставили его на продажу, чтобы кто-то вдохнул в него новую жизнь.