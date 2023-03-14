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Территорию швейной фабрики «Александрия» в Краснодаре превратят в модное место

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/obshhestvennoe-prostranstvo-planiruyut-sozdat-na-territorii-byvshej-shvejnoj-fabriki-v-krasnodare
Территорию швейной фабрики «Александрия» в Краснодаре превратят в модное место
Фото t.me/merkrd

Здание бывшей фабрики «Александрия» площадью около 8 тыс. кв. м. близ Кооперативного рынка на пересечении улиц Гоголя и Седина  — памятник архитектуры.

Фабрику построили в 1912 году. Изначально там располагался доходный дом, но после освобождения города от немецких войск в 1943 году в здании оборудовали производство. Однако сейчас здание пустует.

В бывшей фабрике планируют оборудовать офисы, точки общепита и молодежные центры. Об этом рассказал краснодарский девелопер Александр Кравченко.

«Возможно, именно мы займемся редевелопментом этого пространства и будем создавать новую точку притяжения в центре города… В ближайшие два-три месяца мы будем расчищать фасад и внутренние помещения фабрики. Тогда станет ясно, какие скрытые работы нас ждут и сколько времени займет следующий этап проекта», — написал Александр Кравченко в Telegram.

Читайте также: фасады двух памятников архитектуры отреставрировали в центре Краснодара.

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