Фабрика не банкротилась: для создания общественной территории в Краснодаре передадут старые цеха предприятия

В министерстве промышленной политики Краснодарского края прокомментировали сообщения СМИ о создании нового общественного пространства в центре города на месте якобы обанкротившейся швейной фабрики «Александрия».

«Появившаяся в нескольких публикациях в сети Интернет информация о банкротстве швейной фабрики не соответствует действительности. Предприятие работает, и, как в целом легкая промышленность в регионе, сейчас находится на экономическом подъеме. Фабрика готовится обновлять оборудование и расширять ассортимент», — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что здание на углу улиц Гоголя и Седина действительно принадлежало предприятию «Александрия».

«В результате проведенной реорганизации компании, высвободившийся актив был реализован в полном соответствии с законом об акционерных обществах. В настоящее время производственные цеха и административные помещения находятся по адресу: ул. Павлова 64. Работает и сеть фирменных магазинов производителя», — цитирует сообщение министерства оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», территорию швейной фабрики в центре Краснодара превратят в модное место. В здании планируют оборудовать офисы, точки общепита и молодежные центры.