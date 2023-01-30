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В лифтах подземных переходов в Музыкальном микрорайоне Краснодара установили видеонаблюдение

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-liftah-podzemnyh-perehodov-v-muzykalnom-mikrorajone-krasnodara-ustanovili-videonablyudenie
В лифтах подземных переходов в Музыкальном микрорайоне Краснодара установили видеонаблюдение
Фото freepik.com

Видеонаблюдением оснастили все четыре лифта в подземных переходах на улицах Московской и Петра Метальникова.

Мэр Евгений Наумов подчеркнул, что вандализм является одной из болевых точек города, потому необходимо усилить видеонаблюдение.

«Что касается варварства в лифтах подземных переходов, надо рассмотреть техническую возможность оборудовать такую кнопку вызова, которая позволит диспетчеру в ручном режиме открывать двери, если он видит, что это инвалид, пожилой человек или мать с коляской. А сейчас у нас молодежь, которая в состоянии бегать по ступенькам, круглосуточно катается и портит лифты. Коллеги, проработайте этот вопрос», — сказал он.

В тоннелях подземных переходов на улицах Московской и Петра Метальникова установлено по пять камер. Теперь видеонаблюдение заработало и лифтовых кабинах.

Записи с камер поступают в Единую дежурно-диспетчерскую службу и Центр мониторинга дорожного движения и транспорта.

Видеонаблюдение позволило 28 января выявить в подземном пешеходном переходе через Московскую двоих нарушителей, которые портили стены, двери и потолок. Администрация направит эти материалы в полицию.

По распоряжению Наумова установку видеонаблюдения внесут в проекты всех подземных и надземных переходов, которые планируют построить в краевой столице, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 23 января стало известно, что вандалы испортили лифты в подземных переходах Музыкального микрорайона. Они порезали пленку и зажигалкой поджигали вентиляционные выходы. Кроме того, лифты использовали в качестве туалета, а также сломали электрический привод. В тот же день лифты починили.

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