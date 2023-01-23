Вандалы испортили новые лифты в подземных переходах в Краснодаре

Четыре лифта в двух подземных переходах на пересечении улиц Московской и Петра Метальникова запустили в конце ушедшего года.

Лифты специально оставили в пленке, но до них уже добрались вандалы. На это обратили внимание сотрудники мэрии Краснодара на еженедельной планерке.

«За прошлую неделю подъемники полностью изуродовали — сегодня утром был там. Порезали пленку, зажигалкой поджигали вентиляционные выходы. Плюс отдельные товарищи уже успели использовать лифты в качестве туалета», — рассказал вице-мэр Краснодара Владимир Архипов.

Кроме того, из-за вандализма в лифте на улице Московской и лифте на Петра Метальникова сломался электрический привод. Ремонтные работы планируют завершить до конца дня.

По словам Архипова, в каждом подземном переходе на этом перекрестке работает по пять камер видеонаблюдения. При этом специалисты проработают вопрос установки дополнительного оборудования.

В связи с порчей лифтов в подземных переходах на пересечении Московской и Петра Метальникова мэрия обратится в полицию. Первое заявление в МВД направят уже 23 января, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», лифты в новых подземных переходах на пересечении улиц Московской и Петра Метальникова длительное время не работали после установки. Это вызвало вопросы у местных жителей.