В МЦУ Краснодара рассказали, когда заработают лифты в переходе на улице Петра Метальникова
Общество
19.12.2022 16:41
Построенный в этом году подземный пешеходный переход в районе пересечения улиц Московской и Петра Метальникова оснастили лифтами. Однако они до сих пор не начали работать.
Это вызвало вопросы и домыслы у местных жителей. Ситуацию с лифтом в подземном переходе прокомментировали в Муниципальном центре управления Краснодара.
«Запуск лифтов и штатная их работа будут возможны после ввода перехода в эксплуатацию в конце декабря, а также после постановки лифтов на учет и регистрации в Ростехнадзоре в конце января», — сообщили в МЦУ.
В Центре подчеркнули, что лифты в подземном переходе на Петра Метальникова находятся в рабочем состоянии.
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